Ko mladostnike napade tesnoba

Tudi letos je Dežela Furlanija - Julijska krajina predvidela deželni prispevek za psihološko pomoč učencem prvostopenjskih in dijakom drugostopenjskih srednjih šol, po novem pa bodo lahko za psihološko svetovanje upravičeni tudi študentje do vključno 24 let. Od 1. marca lahko družine in študentje obrazec za koriščenje prispevka izpolnijo na spletni strani deželne agencije za pravico do izobraževanja Ardis.

Prispevek znaša 225 evrov na osebo in krije 90 odstotkov cene petih svetovanj (družina oziroma študent doplača ob zaključku petih srečanj s psihologom še dodatnih pet evrov za vsako srečanje). Skupaj je dežela za psihološko pomoč namenila 500.000 evrov.

Prispevek za psihološko pomoč so poskusno prvič uvedli septembra lani. Ker je bilo povpraševanje veliko, so združili moči Dežela FJK, Deželni šolski urad, Ardis in zbornica psihologov FJK ter ponovno ponudili možnost subvencioniranja tovrstne storitve. Vsoto za pet svetovanj so letos skoraj podvojili, saj je lansko leto v treh mesecih na Ardis prispelo kar 1319 prijavnic in je prispevek izkoristilo 1119 družin.

Največ povpraševanja je bilo na Videmskem, sledila je Tržaška. Na psihologa so se največkrat obrnili dijaki in dijakinje od 16 do 17 let, kot izhaja iz poročila deželne agencije Ardis. To so najstniki, ki so doživeli prehod iz prvostopenjske na drugostopenjsko srednjo šolo med pandemijo in ki so verjetno močno občutili obdobje negotovosti ob splošnem zaprtju, je podatke komentirala Patrizia Pavatti iz deželne agencije.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.