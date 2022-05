Kolesarja padla med spustom s Piancavalla

Gorski reševalci iz Pordenona so včeraj malo pred 12. uro posredovali na kolesarski stezi »Venezia delle nevi«, ki povezuje Piancavallo in Dardago, kjer se je med spustom poškodoval 14-letni kolesar iz Pordenona. Zaradi padca si je domnevno zlomil roko in nogo. Na kraj je priletel reševalni helikopter, zdravstveno osebje mu je nudilo prvo pomoč. Gorski reševalci, ki so ga nameravali doseči s terenskim vozilom, pa so se morali ustaviti na pol poti, kjer se je pripetila druga podobna nesreča. 42-letna kolesarka iz Sacileja je padla in utrpela močan udarec v levo ramo ter številne odrgnine. Oskrbel jo je bolničar. Mladega kolesarja so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico, kolesarko pa so s terenskim vozilom prepeljali v bazni tabor reševalcev.