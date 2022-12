Kombi s prebežniki obstal na robu brežine

Ukrajinec, ki je v ponedeljek zvečer bežal pred policisti s kombijem, polnim nezakonitih migrantov, je nato poskušal zbežati še peš, a se je njegova pot v neznano kmalu končala, o čemer smo poročali. Policisti so ga prijeli in vklenili. Izvedelo se je medtem za podrobnosti dogajanja.

Policisti so sumljivo vozilo poljske registracije na cesti proti Mostičju opazili v ponedeljek okoli 18.30. Voznik kombija renault trafic se najprej za znake policistov, naj ustavi, ni zmenil. Vijugal je po cesti in poskušal preprečiti, da bi ga s policijskim vozilom prehiteli, poročajo Primorske novice. A si je kmalu premislil in kombi ustavil, tako da je obstal nad brežino. Sam pa je skočil iz kombija. Med begom je skočil v strugo reke Rižane, nato pa stekel čez bližnje njive. Policisti so ga kmalu zatem prijeli in vklenili. V Rižani so posredovali tudi koprski poklicni gasilci, ki so kombi zavarovali, da ni zdrsnil po brežini in ga potegnili na cesto.

Kombi s poljsko registracijo je vozil 31-letni Ukrajinec, peljal je osem državljanov Iraka, med njimi so bile tri ženske. Policisti so vse odpeljali na policijske postaje, osumljenega Ukrajinca pa včeraj popoldne na koprsko sodišče. Po zaslišanju je državna tožilka zanj predlagala pripor, kot običajno v takih primerih se je sodnik z njo strinjal. V zadnjih dneh se je za zapahi koprskega pripora znašlo več Ukrajincev, ki so tihotapili prebežnike, minuli konec tedna so policisti pri Mostičju ustavili kombi poljske registracije, s katerim so osem prebežnikov iz Iraka peljali trije Ukrajinci.