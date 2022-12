Koprski policisti so danes ob 2. uri ponoči pri Mostičju, zaselku na desnem bregu Rižane, ustavili avtomobil mitsubishi, ki ga je vozil 47-letni državljan Ukrajine. V avtomobilu je bilo šest potnikov, ugotovili so, da gre za državljane Iraka, ki so nezakonito prišli v Slovenijo. Policijski postopki še potekajo.