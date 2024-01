Kompatscher spet predsednik tudi z glasovi desnice

Arno Kompatscher je bil pred nekaj minutami že tretjič zaporedoma izvoljen za predsednika bocenske pokrajine. Zastopnika Južnotirolske ljudske stranke (SVP) je podprlo 19 pokrajinskih svetnikov, proti jih je glasovalo 16. Kompatscher je doživel podporo svoje stranke in Bratov Italije, Lige, desno usmerjene stranke nemške skupnosti Freihetlichen, ki se sklicuje na avstrijsko svobodnjaško stranko pokojnega Jörga Haiderja, ter občanske liste. Te stranke bodo sestavljale novo doslej najbolj desno usmerjeno južnotirolsko krajevno vlado, ki bo izvoljena prihodnjih teden.

»Če hočeš plavati, se moraš zmočiti,« je po izvolitvi dejal Kompatscher. Politično izbiro SVP za zavezništvo z italijansko desnico je zagovarjal tudi z utemeljitvijo, da je desni politični pol spremenil stališča do Južne Tirolske ter do nemško in ladinsko govorečega prebivalstva. Povedal je, da se SVP ni izneverila svojim tradicionalnim idejnim in političnim vrednotam ter da bo bocenska pokrajinska uprava še naprej, kot doslej, zagovarjala antifašizem.

Da se ne bo zgodilo to, kar napoveduje Kompatscher, so prepričani v levosredinski opoziciji. Ocenjujejo namreč, da se je SVP radikalno obrnila na desno ter da je sklenila zavezništvo s stranko predsednice vlade Giorgie Meloni, ki ni naklonjena južnotirolski upravni avtonomiji in niti pravicam jezikovnih manjšin.