Konec nestanovitnosti, vrača se pravo poletje

Po daljšem obdobju, v katerem so se naši kraji znašli ravno na stičišču med vročim subtropskim zrakom in hladnejšimi in bolj vlažnimi severnimi tokovi, kar je močno povečevalo vremensko nestanovitnost in žal povzročilo hudo vremensko ujmo, se bo subtropski anticiklon postopno spet okrepil in bo odrinil vlažen in hladnejši zrak proti severu. Zlasti od četrtka se bo začelo daljše obdobje s stanovitnim in vse toplejšim vremenom, ki bo zaobjelo tudi obdobje okrog velikega šmarna. Vrača se pravo poletje. Spet bo vroče, toda temperature bodo vseeno nekoliko nižje kot v najtoplejših julijskih dneh.

Danes in jutri bo nekaj občasne nestanovitnosti, zlasti jutri bo še pronical proti Alpam nekoliko bolj vlažen zrak. Prevladovalo bo sončno vreme, jutri bo zlasti popoldne v gorah nekaj občasne nestanovitnosti in bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Ni povsem izključeno, da se bo kakšna nevihta obrobno in ponekod spustila do ostalih predelov.

Od četrtka, ko se bo občutneje utrjeval subtropski anticiklon, bo več dni prevladovalo stanovitno in povečini sončno vreme. Iz dneva v dan bo topleje. Zlasti od petka bodo temperature predvsem na Goriškem spet dosegale 30 stopinj Celzija, kakšna stopinja Celzija manj bo ob morju.

Tudi v začetku prihodnjega tedna bo vreme poletno, povečini sončno in toplo.