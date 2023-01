Konec tedna bo vetroven

Nad večjem delu Evrope vztraja obsežno ter globoko ciklonsko območje, v višinah se zadržuje zelo mrzel zrak. Ozračje bo tudi danes in jutri nestanovitno. Povečini bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno se bodo pojavljale krajevne plohe, kjer bodo, bo lahko snežilo do najnižjih predelov.

Jutri bo zapihala šibka do zmerna burja. Razmeroma hladno bo.

Od petka do nedelje bo povečini zmerno do pretežno oblačno in v glavnem suho. Le mestoma bo lahko padlo nekaj kapelj dežja, ob močnejši jakosti padavin lahko tudi v obliki snega do najnižjih predelov. Pihala bo zmerna do občasno močna burja. Hladneje bo. Tudi v začetku prihodnjega tedna bo vreme podobno.

Arso je od četrtka do vključno nedelje objavil rumeno opozorilo zaradi burje.

V gorah je te dni ob obilnem novozapadlem snegu znatna nevarnost snežnih plazov.