Kontrole na meji s Slovenijo ostajajo še za vsaj 20 dni

Preklic schengenskega režima s ponovno uvedbo kontrol na prehodih – tako mednarodnih kot maloobmejnih – na meji s Slovenijo je podaljšan za 20 dni, so nam potrdili s tržaške kvesture. Povod za nadzor na meji, za katerega so se odločili v Rimu, so, kot je pred časom navedel italijanski notranji minister Matteo Piantedosi, spremenjene razmere v Evropi (po bruseljskem terorističnem napadu) in na Bližnjem vzhodu (vojna med Izraelom in Hamasom). Takrat so z Viminala pojasnili, da želijo s kontrolami preprečiti vstop v državo morebitnim nevarnim posameznikom. Ob tem so navedli, da naj bi šlo za začasen ukrep, sprva desetdnevni (10 dni od uvedbe nadzora na meji je minilo danes ob 14. uri), z možnostjo podaljšanja.

O mednarodni varnosti in učinkovitosti nadzora na mejah, za katerega se je sicer odločila tudi Slovenija, natančneje na tistih s Hrvaško in Madžarsko, bo zagotovo tekla beseda v četrtek, ko se bodo v Trstu sestali notranji ministri Italije, Slovenije in Hrvaške – Matteo Piantedosi, Boštjan Poklukar in Davor Božinović.