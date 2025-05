Kopalne vode: v FJK niti ene rdeče pike

Kopalci in ljubitelji morja, pa naj bodo lokalci ali turisti, se v Furlaniji - Julijski krajini nimajo kaj bati. Kopališka območja v naši deželi se lahko ponašajo s kakovostno vodo: za to imamo empirične podatke, ki jih na razpolago daje Deželna agencija za varstvo okolja (ARPA). Meritve opravljajo stalno, po uradnem začetku kopalne sezone, to je bilo 1. maja, pa so včeraj začeli z vzorčenjem kopaliških voda.

Prve vzorce so danes zbrali pred tržaškim Pedočinom, vzorčenje pa se bo v teh dneh nadaljevalo še na 54 točkah vzdolž morske obale. Poleg merjenja kakovosti morskih voda isto počnejo tudi v Gradeški laguni, v jezerih Sauris in Cavazzo, v rekah Nadiža, Tilment ter v potokih Meduna in Arzino. Prvi rezultati bodo na voljo že jutri, prosto dostopni pa bodo na tej povezavi.

Kot je danes pojasnila generalna direktorica ARPE Anna Lutman, so rezultati meritev pred začetkom kopalne sezone, ki so jih opravili sredi aprila, pokazali, da je bila kakovost vode na 65 od skupno 66 krajev vzorčenja odlična, v enem samem kraju pa »dobra«. Pri analizi kopalnih voda pozorno spremljajo mikrobiološke parametre, ki pokažejo obseg in stopnjo fekalne (Escherichia coli, intestinalni enterokoki) onesnaženosti, izvor katere je lahko v človeških ali živalskih iztrebkih.