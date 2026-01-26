Čezmejnega sodelovanja ni konec

Leta Evropske prestolnice kulture 2025 je konec, Gorica in Nova Gorica pa vstopata v novo obdobje in ne bosta nikoli več takšni, kot sta bili prej. Tako so izjavili na tiskovni konferenci, ki je danes dopoldne potekala v EPICentru v Novi Gorici. O skupnih ciljih in načrtovanju prihodnosti na temeljih EPK 2025 so spregovorili goriški župan Rodolfo Ziberna, novogoriški župan Samo Turel, direktorica javnega zavoda GO! 2025 Mija Lorbek in direktorica EZTS GO Romina Kocina.

Že jutri se taista delegacija odpravlja v Strasbourg. Pri Svetu Evrope je namreč prva čezmejna prestolnica kulture deležna posebne pozornosti. V prihodnje pa snujejo novo srečanje predstavnikov občin Gorica, Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba za nadaljnje sodelovanje. Ob prvi obletnici odprtja EPK 2025 v soboto, 7. februarja, in nedeljo, 8. februarja, pa bodo priredili čezmejno dvodnevno dogajanje s pestrim programom. Tudi v letu 2026, ki bo leto priprave in načrtovanja dolgoročnega razvoja, nameravajo izpeljati program s približno 150 dogodki. Razmišljajo pa tudi o tem, da bi iz znamke GO! 2025 razvili skupno mestno znamko.