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Kronika

Koprskemu policistu pogojna zaporna kazen zaradi udarca vklenjenega 21-letnika

Do incidenta je prišlo 30. novembra 2025 na Dolinski cesti v Kopru

STA |
Koper |
28. okt. 2026 | 15:44
    Koprskemu policistu pogojna zaporna kazen zaradi udarca vklenjenega 21-letnika
    Do dogodka je prišlo 30. novembra 2025 na Dolinski cesti v Kopru (MESTNA OBČINA KOPER/COMUNE CITTA’ DI CAPODISTRIA)
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Koprsko okrajno sodišče je policista, ki je novembra lani v Kopru z glavo udaril v obraz vklenjenega 21-letnika, čeprav se ta ni upiral prijetju, v torek obsodilo na tri mesece pogojnega zapora z enoletno preizkusno dobo zaradi kršitve človeškega dostojanstva z zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic, danes poročata Delo in Primorske novice.

Po navedbah Dela so koprski policisti v obvestilu za javnost o odmevnejših dogodkih o kršitvi javnega reda in miru nasilno ravnanje svojega kolega zamolčali. Mladeničev oče pa je trdil, da je policist, ki je sicer s tožilstvom podpisal sporazum o priznanju krivde, ravnal nezakonito.

Do incidenta je prišlo 30. novembra na Dolinski cesti v Kopru. Družba je praznovala rojstni dan 21-letnika in je popila nekaj alkohola. Policist, ki je bil zaradi kršitve javnega reda in miru napoten na intervencijo, pa je slavljenca z glavo udaril v obraz. Čeprav se ta ni upiral in je imel roke vklenjene na hrbtu, navaja Delo.

Sodišče je policistu ob izreku pogojne kazni naložilo še plačilo stroškov sodnega postopka in sodne takse.

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