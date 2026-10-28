Na Smučišču Cerkno prve smučarje pričakujejo v drugi polovici decembra

Na Smučišču Cerkno zaključujejo intenzivne priprave na novo zimsko sezono. Začetek sezone ob ugodnih vremenskih razmerah načrtujejo za 19. december. Letos na smučišču ne bo večjih novosti, konec prihodnjega leta pa bosta goste pričakala prenovljena hotel in terme v Cerknem.

Kot so za STA pojasnili v družbi Postojnska jama, ki je tudi lastnica hotela in smučišča Cerkno, je od 15. oktobra v teku predprodaja smučarskih vozovnic, ki bo trajala do 15. novembra. V predprodaji je cena dnevne odrasle vozovnice 38, za mladino in seniorje 34, za otroke pa 22 evrov. Redna cena dnevne vozovnice za odrasle bo enaka kot lani, to je 43 evrov. Cen letos niso višali, temveč so celo znižali cene dnevnih vozovnic za otroke in popoldanskih vozovnic.

Največ smučarjev še vedno prihaja iz Slovenije, beležijo pa povečan obisk hrvaških gostov. Na cerkljanskih strminah smučajo tudi obiskovalci iz Italije, Avstrije in Madžarske. Začetek nove sezone pa ob ugodnih vremenskih razmerah načrtujejo za soboto, 19. decembra.

Trenutno zaključujejo intenzivne priprave na zimsko sezono, ki potekajo čez celotno poletje in jesen. Sredi oktobra so uspešno opravili tehnični pregled šestsedežnice Lom, ki je podlaga za pridobitev novega obratovalnega dovoljenja za to napravo do leta 2028. Sledi enak postopek za dvosedežnico Grič in štirisedežnico Brdo. Poleg tega polnijo oba zgornja bazena z vodo za zasneževanje in testirajo delovanje celotnega sistema.

Pojasnili so, da so se v zadnjih letih pri investicijah osredotočali predvsem na izboljšanje kakovosti smučarske izkušnje, varnosti in zanesljivosti obratovanja. Redno posodabljajo sistem zasneževanja, vlagali so v posodobitve in digitalizacijo žičniških naprav ter izboljševali urejenost smučarskih prog. V pretekli sezoni so v obratovanje vključili nove topove za umetno zasneževanje in nov teptalni stroj.