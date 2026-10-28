Organizatorji OI v Los Angelesu 2028 predstavili uradno geslo

Organizatorji olimpijskih in paraolimpijskih iger v Los Angelesu leta 2028 so predstavili uradno geslo tekmovanja. To je Stars Align, kar bi lahko prevedli kot Zvezde se poravnajo. To simbolizira trenutek, ko se vse okoliščine sestavijo za nekaj izjemnega, so danes sporočili organizatorji.

Geslo so predstavili s 60-sekundnim promocijskim filmom, ki združuje nepozabne trenutke iz zgodovine OI ter značilnosti Los Angelesa, od znamenitega napisa Hollywood do observatorija Griffith in sončnih zahodov južne Kalifornije.

Film spremlja skladba Can’t Stop ameriške skupine Red Hot Chili Peppers. Z geslom želijo prireditelji oudariti, da se ob združitvi ljudi skozi šport lahko zgodijo izjemne stvari, so zapisali v izjavi za javnost.

»Los Angeles je kraj, kjer se sanje uresničujejo, OI pa nam pokažejo, kaj je mogoče, ko se svet združi,» je ob predstavitvi povedal predsednik organizacijskega odbora LA28 Casey Wasserman. Geslo je po njegovih besedah tudi poziv športnikom, prostovoljcem in navijačem, naj sodelujejo pri ustvarjanju nepozabnega dogodka.

Geslo Zvezde se poravnajo se navezuje na idejo, da se leta priprav, predanost in izjemen trenutek združijo v nekaj posebnega.

Olimpijske igre v Los Angelesu se bodo začele 14. julija 2028, paraolimpijske pa 15. avgusta. Los Angeles bo tako tretjič gostil poletne OI, potem ko jih je leta 1932 in 1984, prvič pa bo gostil tudi paraolimpijske igre.

Organizatorji napovedujejo več kot 15.000 športnikov. Prvič bodo imele vse ekipne olimpijske športne panoge najmanj toliko ženskih kot moških ekip. Igre bodo prinesle tudi nove olimpijske in paraolimpijske športe, obenem pa bodo prve po letu 1948, za katere ne bodo zgradili nobene nove stalne infrastrukture.