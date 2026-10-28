Evropska cena plina prvič po letu 2022 presegla 100 evrov za megavatno uro

Evropska cena zemeljskega plina je danes dosegla najvišjo raven po letu 2022, in sicer je presegla mejo 100 evrov za megavatno uro (MWh). Razlog za podražitev plina je vojna na Bližnjem vzhodu, pa tudi nizke zaloge pred začetkom zime.

Zemeljski plin na vozlišču TTF z dobavo čez en mesec se je na amsterdamski borzi popoldne podražil na 100,3 evra za MWh, kar je 4,4 odstotka več kot v torek in najvišja cena po koncu leta 2022.

Prvi dan tega leta je MWh plina v Evropi stala 28,2 evra, nato pa so cene marca po začetku ameriško-izraelskega napada na Iran začele strmo naraščati.

Analitiki in strokovnjaki po poročanju tujih tiskovnih agencij pričakujejo, da bodo države članice EU do 1. novembra - kar je tradicionalni konec sezone polnjenja skladišč - dosegle raven napolnjenosti med 75 in 78 odstotki, kar je približno 10 odstotkov pod petletnim povprečjem in pod 80-odstotnim letošnjim ciljem.

EU običajno od 25 do 30 odstotkov zimske porabe plina pokrije iz skladiščenih zalog, kar pomeni, da ostaja odvisna tako od dobav po plinovodih kot od uvoza utekočinjenega zemeljskega plina (LNG), zlasti iz Norveške in ZDA.