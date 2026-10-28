Z akcijo Manj svečk za manj grobov spodbujajo k premišljeni uporabi sveč

Fundacija Svečka tudi letos organizira ekološko-humanitarno akcijo Manj svečk za manj grobov. Do 1. novembra bodo prostovoljci na številnih pokopališčih po Sloveniji obiskovalce spodbujali k premišljeni uporabi nagrobnih sveč. S prostovoljnim prispevkom bodo prejeli zastavico sočutja, sredstva pa gredo za lokalne humanitarne namene, so sporočili.

Fundacija z že 18. tradicionalno akcijo združuje skrb za okolje in pomoč ljudem v stiski. Obiskovalci lahko na stojnicah pred pokopališči svoj prostovoljni prispevek namenijo za humanitarno pomoč ter prejmejo zastavico sočutja ter s tem nadomestijo pretirano krašenje grobov. »Spoštljiv spomin na pokojne lahko ohranjamo tudi z manj svečami in več solidarnosti do živih,« so pri fundaciji zapisali v sporočilu za javnost.

Zbrana sredstva v okviru akcije gredo za lokalne humanitarne namene, obiskovalci pa lahko tako pomagajo ljudem v svojem okolju, so pojasnili. Tudi letos bodo prispevki namenjeni pomoči bolnim otrokom in socialno ogroženim družinam, terapijam za otroke s posebnimi potrebami ter pripomočkom, ki invalidom in starejšim olajšajo vsakdan. Podprli bodo tudi nakup zdravstvene in reševalne opreme, med drugim defibrilatorjev in gasilskih vozil.

Od začetka akcije leta 2009 se je poraba nagrobnih sveč v Sloveniji zmanjšala za 57 odstotkov. Po takratnih ocenah se je porabilo približno 8000 ton nagrobnih sveč letno. V lanskem letu pa se je po njihovih navedbah to število znižalo na 3468 ton, na slovenski trg pa je bilo danih približno 143 ton oziroma štiri odstotke manj sveč kot v letu 2024.

Kljub vse večji okoljski ozaveščenosti nagrobne sveče še vedno predstavljajo veliko količino odpadkov, katerih predelava je zaradi različnih materialov zahtevna, so pojasnili.

»Vsako leto znova dokazujemo, da lahko z majhnimi dejanji naredimo velike stvari. Naš namen ni, da ljudje nehajo prižigati sveče, temveč da razmislijo o zmerni potrošnji,» je dejala koordinatorka akcije Tanja Brajer.

Letošnjo akcijo so obogatili tudi z dobrodelno dražbo, za katero je vrhunski športnik Primož Roglič podaril eno svojih zadnjih skakalnih smuči. Dražba do sobote poteka na tej spletni povezavi, celoten izkupiček pa bodo namenili zagorskim reševalcem za nadomestitev respiratorja in druge opreme, uničene v požaru reševalnega vozila.

Ljudje pa lahko pomagajo tudi z sms-donacijo s ključno besedo SVECKA5 na številko 1919 in s tem prispevajo pet evrov.

Z akcijo Manj svečk za manj grobov so od leta 2009 skupaj zbrali že več kot 800.000 evrov, s tem pa so pomagali številnim posameznikom, družinam in ustanovam.