Koprski policisti nad nedisciplinirane voznike s helikopterjem

Koprski policisti so v soboto, 13. avgusta, v le štiridesetih minutah (med 17.30 in 18.10) s pomočjo policista opazovalca v helikopterju Letalske policijske enote, zaznali kar pet hujših kršitev Zakona o pravilih cestnega prometa, ko so vozniki ogrožali tako sebe kot tudi druge udeležence v prometu. Štiri kršitelje so policisti Postaje prometne policije Koper tudi izsledili in izvedli postopke o prekrških, v okviru katerih so jim za ugotovljene kršitve cestno-prometnih predpisov izrekli z zakonom predpisane sankcije, t.j. globe in kazenske točke.

Ob 17.35 so tako na cesti Kastelec - Črni Kal ustavili 65-letnega voznika motornega kolesa iz Kopra, ker je prehiteval čez ločilno neprekinjeno črto. Izdali so mu je bil plačilni nalog v znesku 160 evrov.

Ob 17.58 so v Kopru ustavili 20-letnega voznika motornega kolesa iz okolice Kopra, ker je prehiteval čez ločilno neprekinjeno črto. Izdali so mu plačilni nalog v znesku 160 evrov.

Ob 18.01 so na cesti Kastelec - Črni Kal ustavili 63-letnega voznika motornega kolesa iz Ljubljane, ker je prehiteval vozilo pred seboj v trenutku, ko smerno vozišče za vožnjo vozil v nasprotni smeri ni bilo prosto v dolžini, ki bi bila potrebna za prehitevanje («prehitevanje v škarje«). Izdali so mu plačilni nalog v znesku 700 evrov in izrekli stransko sankcijo 9 kazenskih točk.

Ob 18.01 so na cesti Kastelec - Črni Kal ustavili 57-letnega voznika motornega kolesa iz Ljubljane, ker je prehiteval čez ločilno neprekinjeno črto. Izdali so mu plačilni nalog v znesku 160 evrov.

Ugotovili so tudi kršitev nepravilnega prehitevanja voznika osebnega avtomobila. V tem primeru policisti še ugotavljajo lastnika vozila.