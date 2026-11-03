Uvodna etapa Gira s startom in ciljem v Trstu, dan kasneje Ljubljana–Koper

Kot smo že predčasno napovedali se bo kolesarska dirka po Italiji 2027 začela v soboto, 8. maja, v Trstu. Start in cilj uvodne etape bosta v Trstu, 172 km dolga trasa pa bo kolesarje popeljala tudi na slovenskop ozemlje. Dan kasneje (v nedeljo, 9. maja) bo sledila tudi prva povsem slovenska etapa v zgodovini Gira na relaciji Ljubljana - Koper (166 km). Obe etapi bosta dokaj razgibani. V uvodni se bodo v zaključku zvrstili vzponi na Hrvatine, Prebeneg in Lonjer, tako da naj bi bila etapa s približno 2400 m višinske razlike primerna za ubežnike in napadalne kolesarje, v drugi (višinske razlike je približno 2200 m) pa bi znal bit odločilen vzpon na Markovec slabe štiri kilometre pred ciljem v Kopru.

Prav pred koncem se bo karavana Gira spet vrnila v Furlanijo - Julijsko krajino. V petek, 28. maja, bo na vrsti ne preveč zahtevna etapa od Rovereta do Sacileja (199 km), dan kasneje pa bo na vrsti najbrž odločilna preizkušnja 110. izvedbe dirke po Italiji. Kolesarji bodo startali v Pordenonu, se povzpeli po dobrih 140 kilometrih na prelaz Duron, sledil bo vzpon na sedlo Valcalda in velika vrnitev Zoncolana. Na enega najbolj zahtevnih vzponov v Evropi se bodo kolesarji povzpeli iz Ovara, klanec je dolg 10,1 km, srednji naklon znaša 11,9 %, maksimalni pa kar 22 %. Etapa bo v celoti dolga 180 km. Giro 2027 se bo zaključil v nedeljo, 30. maja, s paradno etapo v Rimu.