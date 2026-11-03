Znano ime dekleta, ki je izgubilo življenje v požaru v Starem pristanišču

V požaru, ki je v nedeljo zvečer izbruhnil v skladišču 18 v Starem pristanišču v Trstu, je življenje izgubila 21-letna Marilisa Covasso iz Furlanije. Dekle je umrlo zaradi zastrupitve z dimom. V tragediji je življenje izgubil tudi 23-letni mladenič maroškega rodu, ki je bil z njo.

Marilisa je živela z družino v kraju Tomba di Buja v videmski pokrajini. Žalujejo mama, oče in brat. V preteklosti se je ukvarjala s klasičnim baletom. Kaj sta mlada počela v zapuščenem skladišču in zakaj sta se tam zadrževala, še ni jasno. Po neuradnih navedbah naj bi bila 21-letnica oblečena v maškaro za noč čarovnic, vendar te informacije še niso uradno potrjene. Tržaško tožilstvo preiskuje okoliščine požara in preverja sum povzročitve smrti iz malomarnosti ter povzročitve požara iz malomarnosti. Območje Starega pristanišča bodo varnostni organi nadzorovali neprekinjeno, podnevi in ponoči.