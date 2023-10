Koprsko pristanišče s četrtim sodobnim vlačilcem

V Kopru so danes predstavili nov vlačilec Ares. Zanj je podjetje Adria Tow, ki je v polovični lasti Luke Koper, plačalo 9,2 milijona evrov. Zdaj imajo v Kopru štiri sodobne vlačilce in dva stara skoraj pol stoletja. V Luki Koper ob tem poudarjajo, da so vlačilci pomembni za zagotavljanje varnosti plovbe.

Novo plovilo je dolgo 32 in široko 11 metrov. Ima dva dizelska motorja s po 2500 kilovati moči. Družba Adria Tow ga je za pogodbeno vrednost 9,2 milijona evrov naročila januarja leta 2022, je pojasnil direktor Robert Gerk. V ladjedelnici v Gijonu na severu Španije so ga gradili 13 mesecev. Motor so izdelali v Belgiji, pogonski oziroma krmilni sistem pa v Nemčiji.

Za pot do Kopra, ki je trajala 12 dni, so naložili 200 ton goriva, tako da je skupna cena presegla 9,5 milijona evrov. V zadnjem letu so cene zrasle in zdaj njegova tržna vrednost presega 12,5 milijona evrov. Gerk je zatrdil, da že imajo kupca, ki bi bil pripravljen plačati toliko.

Predvsem vlačilca Wotan in Sirius, zgrajena v letih 1973 oziroma 1977, ne ustrezata več sodobnim zahtevam, ko so ladje dolge tudi 340 metrov, je razložil Gerk. Imata namreč le 25 ton vlečne moči. Vlečna moč Aresa je 75 ton. Podobno zmogljivost imajo tudi preostali vlačilci, zgrajeni v 21. stoletju, torej Mercur, Neptun in Zeus. Adria Tow namerava floto še povečati, je napovedal direktor.

Predsednica uprave Luke Koper Nevenka Kržan je poudarila, da veliko vlagajo v infrastrukturo in opremo. Kako nepogrešljivi so vlačilci, pa se je pokazalo avgusta ob neurjih, ob katerih sta se dve ladji utrgali s privezov, je opozorila.

Državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Andrej Rajh je poudaril okoljske prednosti novega plovila. Izpusti dušikovih oksidov namreč ustrezajo novemu standardu Tier 3, ki je bil v skladu s konvencijo o onesnaževanju morja Marpol uveljavljen v letu 2016. Kot je povedal Gerk, lahko z manjšimi prilagoditvami kot gorivo uporabijo tudi metanol ali vodik.