Koronavirus: kako ravnamo

Kako daleč se moram držati od drugih ljudi?

Najmanj 1 meter, raje 2 metra. Zato se moramo tačas odpovedati tudi objemom in poljubom.

Kaj naj naredim, če imam vročino?

Če imaš vročino nad 37.5°C, pokliči osebnega zdravnika, ostani doma in NE hodi na urgenco.

Če sem zdrav, smem iz hiše?

Samo zaradi službenih ali zdravstvenih razlogov in v nujnih primerih, kot je lahko nakup hrane. Smisel predpisov je, da ostanejo ljudje čim več doma in da se prepreči širjenje okužbe. S seboj moraš vedno imeti izpolnjeno samoizjavo.

Smem v druge občine?

Ne, razen v nujnih zgoraj navedenih primerih.

Kdo nikakor ne sme zapustiti svojega doma?

Starejše osebe in ljudje z oslabljenim imunskim sistemom ali boleznijo.

Smem v trgovino?

Da, toda samo en družinski član naenkrat.

Katere trgovine obratujejo?

Samo trgovine z živili, lekarne in trgovine s parafarmacevtskimi izdelki, ter trgovine, ki prodajajo oziroma nudijo v vsakodnevnem življenju potrebno blago in usluge (živalska hrana, železnina, čistilnica ...). V njih moramo vedno upoštevati varnostno razdaljo enega metra.

Kaj pa pubi, kina, telovadnice, bazeni, diskoteke, muzeji, knjižnice?

Zaprti.

Občinski uradi?

Večina storitev je dostopnih na spletu. Zagotovljene so osnovne in nujne storitve.

Smem na kosilo / večerjo k sorodnikom ali prijateljem?

Ne, ker to ne spada med nujne premike. Ljudje naj ostanejo čim več doma, da se prepreči širjenje okužbe.

Smem poskrbeti za svoje starejše družinske člane, ki potrebujejo pomoč?

Seveda, to so nujni primeri. Zapomni si le, da so starejši ljudje najbolj ogroženi, zato jih moraš zavarovati pred morebitno okužbo.

Smem na sprehod z otroki?

Da, kjer ni množice ljudi in ob upoštevanju varnostne razdalje. Odhajanje z doma ni prepovedano, treba pa se je izogibati ljudi,, ki ne sodijo v ožji družinski krog ali ne delijo z nami prebivališča. In s seboj vedno imeti samoizjavo. Toda kot že omenjeno: sebi in družbi naredimo največjo uslugo, če ostanemo doma.

