Koronavirus ni ustavil skavtskega jurjevanja (video)

Koronavirus ni ustavil tradicionalnega jurjevanja, ki so ga v nedeljo, 26. aprila, ob praznovanju skavtskega zavetnika svetega Jurija priredili članice in člani Slovenske zamejske skavtske organizacije (SZSO). Letošnje praznovanje je bilo seveda drugačno, saj je prvič potekalo v virtualni obliki, bilo pa je prav tako občuteno.

Danes je bil na vrsti prvi del, drugi del praznovanja pa bo v petek, 1. maja, ob 17. uri. Danes so skavti priredili mašo in obnovili skavtske obljube, 1. maja pa bodo organizirali taborni ogenj. Mašo, ki je bila po skavtski navadi interaktivna, je iz Nabrežine daroval vikar za Slovence pri goriški nadškofiji, g. Karel Bolčina. Na dogodek so skavti vabili čisto vse, skavti in skavtinje pa so dogajanju sledili, s tem da so bili oblečeni v popolni skavtski kroj.

Letošnji praznik je nastal z združitvijo moči voditeljev vseh treh stegov, ki delujejo pri SZSO – stega Trst, Kraškega stega in stega Gorica.