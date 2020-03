Koronavirus: v Srbiji 65 okuženih

Skupno število okuženih s koronavirusom v Srbiji se je povečalo na 65, med katerimi je pet hospitaliziranih. Od včeraj so odkrili osem novih primerov okužbe. Doslej pa so na koronavirus testirali 335 ljudi.

V nedeljo so v Srbiji razglasili izredne razmere, včeraj pa je vlada sprejela še dodatne ukrepe. Srbski državljani in tujci z bivališčem v Srbiji, ki prihajajo iz Švice, Španije, Avstrije in Italije, morajo v obvezno samoizolacijo za 28 dni. Za tiste, ki prihajajo od drugod, pa je obvezna 14-dnevna samoizolacija.

Srbija je že v soboto začasno prepovedala vstop v državo tujcem, ki prihajajo iz Slovenije, Italije, Francije, Nemčije, Avstrije, Španije, Grčije in Švice.