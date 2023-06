Koroškemu novinarju zaradi neprijaznega poročanja zasegli računalnik

»Če novinar razkrije skrivnost, ki mu je bila posredovana, to ne more biti zloraba položaja s strani novinarja.« Tako je dunajski državni tožilec pod pogojem anonimnosti komentiral primer koroškega novinarja Franza Miklautza za avstrijski tednik Falter. Miklautzu pa je koroška izpostava avstrijskega državnega tožilstva zasegla računalnik in telefon prav zaradi suma zlorabe položaja in razkrivanja uradnih skrivnosti zaradi oblastem neprijaznega poročanja o slabem gospodarjenju v celovški mestni hiši.

Miklautz je v sklopu svojega sodelovanja z mesečnikom Kärntner Monat in na svojem portalu Mediapartizan.at razkril, da je vodja magistrata celovške občine Peter Jost - primerljiv z generalnim direktorjem občinske uprave - sam sebi lani odobril 800 nadur, vrednih 66.000 evrov dodatnega dohodka, bivšemu politiku skrajno desne Svobodnjaške stranke (FPÖ) Martinu Strutzu pa malo manj kot 400 nadur.