»Pravkar smo povečerjali in smo se vračali v hotel, ko se je vse začelo tresti. Kakih 30 metrov pred nami se je zrušila ena hiša, druga pa kakih 30 metrov za nami.« Tako je včeraj popoldne po telefonu podala svoje pričevanje tržaško-kriška nutricionistka Elisa Kosuta, ki se skupaj z družino in drugimi tržaškimi prijatelji trenutno mudi na počitnicah v Maroku, ko jih je v petek, 8. septembra, pozno zvečer ravno v Marakešu, kamor so prispeli nekaj ur prej, doletel močan potres, ki je po včerajšnjih razpoložljivih podatkih terjal več kot tisoč smrtnih žrtev in še več ranjenih ter povzročil ogromno gmotno škodo.

Uničujoči sunek z močjo sedme stopnje po Richterjevi lestvici je napočil ob 23.11, epicenter pa je bil kakih 72 kilometrov jugozahodno od Marakeša v globini kakih osem kilometrov, so poročale tiskovne agencije in drugi mediji. Največ žrtev naj bi po poročanju Slovenske tiskovne agencije potres terjal v vaseh na težko dostopnih goratih predelih, hudo pa je bil prizadet tudi Marakeš, starodavno mesto iz enajstega stoletja, ki leži ob vznožju gorovja Atlas in je glavna turistična znamenitost Maroka ter letno sprejme več kot dva milijona turistov. Med temi so bili tudi člani družine Kosuta in njihovi tržaški prijatelji, ki so v mesto prispeli ravno v petek zvečer, nekaj ur zatem pa doživeli potres. »Bili smo prestrašeni, zares je izgledalo, kot da bi se zemlja odprla. Bali smo se, da nam kaj pade na glavo,« nadaljuje Elisa Kosuta. K sreči se to ni zgodilo družini Kosuta in njenim prijateljem, ki pa so iz strahu pred novimi potresnimi sunki noči niso prespali hotelu, ki je vsekakor v dobrem stanju, ampak na prostem, pri čemer jim je domača gospa priskočila na pomoč in prinesla nekaj odej. »Čudovito ljudstvo,« je na družbenem omrežju Facebook komentiral Elisin oče Fabio Kosuta.

Vsekakor so bili tržaški turisti priče razdejanju in obupu ljudi. »Nekateri so molili, nekateri kričali, spet drugi so skušali klicati svojce. Videl si obup v teh ljudeh, ki so izgubili svoje trgovine,« pravi Elisa Kosuta o vzdušju med prebivalstvom. Kosutovi so se postavili v stik z italijanskim zunanjim ministrstvom, saj se želijo čim prej vrniti domov. Vsekakor je po podatkih italijanskega zunanjega ministrstva vseh dvesto italijanskih državljanov, ki se mudijo v Maroku, na varnem. Prav tako je na varnem vseh devet slovenskih državljanov, s katerimi je stopilo v stik slovensko zunanje ministrstvo, ki vsekakor odsvetuje potovanja na prizadeta območja. Za italijanske državljane je na voljo telefonska številka krizne enote Farnesine +39 06 36225, za slovenske pa številka slovenskega veleposlaništva v Parizu +336 305 28321 ali številka dežurne službe zunanjega ministrstva +386 1 4782219.