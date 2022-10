Kovačič predsednik družbe Assìcura Agenzia

V okviru bančne skupine Cassa Centrale Banca (CCB) je Zadružna kraška banka Trst Gorica zabeležila pomemben dosežek. Predsednik ZKB Adriano Kovačič bo namreč po novem tudi predsednik družbe Assìcura Agenzia, ki se skupaj z družbo Assìcura Broker ukvarja s posredovanjem in nudenjem zavarovalniških storitev tako pridruženim bankam CCB kot tudi drugim bankam, ki so stranke te skupine. Konec septembra je Assìcura Agenzia štela 479.000 strank in 750.000 aktivnih zavarovanj.

Kovačiča so imenovali na skupščini družbe, ki je v oktobru potekala tako kot skupščine ostalih hčerinskih družb skupine CCB, na katerih so prenovili upravne in nadzorne odbore, ki bodo zasedali položaj za tri leta oziroma do potrditve računovodskih izkazov na dan 31. 12. 2024. V skladu z usmeritvami matične skupine bodo novi organi uresničevali razvojne smernice in projekte, določene s strateškim načrtom za obdobje 2022-2025. Pri tem pa pri ZKB izražajo vidno zadovoljstvo ob imenovanju svojega predsednika na vodilno mesto družbe Assìcura Agenzia, ki ga razumejo »tudi kot znak zaupanja v našo banko in obenem priznanje za odlične rezultate, ki jih ZKB dosega nasploh, posebej pa na področju bančnega zavarovalništva, ki postaja vse pomembnejši segment splošnega bančnega poslovanja,« piše v sporočilu za javnost.