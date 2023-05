Kras bo z novim EZTS še bolj povezan

Po februarskem prvem srečanju sta se včeraj slovenski minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon na Gradu Štanjel spet sedla za mizo s predstavniki narodne skupnosti v Italiji. Na srečanju, ki so se ga med drugimi udeležili predsednica SKGZ Ksenija Dobrila, predsednik SSO Walter Bandelj, predsednik SDGZ Robert Frandolič in deželni tajnik Kmečke zveze Erik Masten, je glavnina pogovorov bila povezana z izvajanjem programa Interreg Italija-Slovenija 2021-2027 in nadaljnjimi možnostmi in perspektivami za sodelovanje z organizacijami slovenske narodne skupnosti v Italiji na projektnem področju.

Poleg tega so na štanjelskem srečanju, ki je bilo operativnega značaja, prisluhnili predstavitvi stanja izvajanja postopkov za vzpostavitev Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS) Kras Carso za skupno upravljanje matičnega kraškega območja na obeh straneh meje in tudi predstavitvi delovanja projektne pisarne Slovenskega deželnega gospodarskega združenja, ki je zaživela v začetku letošnjega leta.

Več v jutrišnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.