Kras v očeh Borisa Pahorja

Dnevniki Repubblica, Piccolo in Messaggero Veneto, ki sodijo v založniški koncern Gedi, so izdali vodnik z naslovom »Carso: itinerari tra storia e natura« (Kras, poti med zgodovino in naravo). Za »obraz« vodnika, ki ga prodajajo v trafikah, so izbrali pisatelja Borisa Pahorja, ki ima v knjigi uvodni in vodilni pogovor. Pahor je novinarju Sandorju Tenceju opisal svoj odnos do Krasa, od koder izhaja njegova družina, začenši s svojim bivanjem v gostilni »pri Marički« v Dutovljah, kjer je napisal kar nekaj svojih romanov in kjer se je rodila tudi revija Zaliv. Nadalje pisatelj, ki bo avgusta dopolnil 108 let, predstavlja italijanskim bralcem svojo veliko navezanost na Srečka Kosovela, najljubša vas na Krasu mu je Prosek s kavarno Luxa in s knjižnico v domačem Kulturnem domu, ki nosi po njemu ime. Pahor v pogovoru govori tudi o svojem imenujmo ga političnem odnosu do Krasa ter o njegovi splošni zaščiti, ki je nujno potrebna, a ne sme nikakor biti v škodo domačinom, pravi.

