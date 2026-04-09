Krava tvegala utopitev v gnojnični jami

Gasilci iz Maniaga so danes okrog 8.30 posredovali v kraju Dandolo di Maniago na Pordenonskem, kjer je na kmetiji 30-mesečna krava molznica padla v gnojnično jamo, globoko štiri metre. Bila je približno dva metra v gnojnici in je tvegala utopitev.

Gasilci, ki so oblekli posebno zaščitno opremo, so se, privezani na avtolestev, ob uporabi tehnik za jamarsko reševanje in reševanje iz rek ter v gorah SAF, spustili v gnojnično jamo, pri čemer so živali najprej pomagali pri dihanju. Nato so kravo privezali in jo z žerjavom potegnili na varno, kjer jo je pregledalo veterinarsko osebje, ki je bilo prisotno na kraju dogodka.