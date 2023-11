Kris raste v zvedavega, ustvarjalnega in navihanega dečka

»Dragi Kris, hvala, ker si osvojil in povezal naša srca ter nam dal priložnost podariti otroško življenje. Veseli smo, da rasteš v zvedavega, ustvarjalnega in navihanega dečka. Želimo ti še veliko nasmejanih in igrivih dni.« S tem zapisom so se danes v društvu Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki na facebooku spomnili dne, ko je pred štirimi leti deček Kris iz Kopra s pomočjo akcije, v kateri so sodelovali številni Slovenci, prejel gensko terapijo.

V vmesnem času je Kris uspešno prestal operacijo hrbta in se bo lahko končno »rešil« steznika. Vsem, ki so pomagali s prispevki, da je Kris lahko prejel potrebno terapijo, se je njegova družina ob obletnici znova zahvalila.