Krive so bile cianobakterije

Sumljivi madeži, ki so se pred časom pojavili na Velikem jezeru v Fiesi niso bili posledica onesnaženja, temveč naravnega procesa. Strokovnjaki so ugotovili, da je šlo za cvetenje alg, ki ga ni mogoče odpraviti z interventnimi ukrepi. V vzorcu vode so namreč odkrili cianobakterije oz. modrozelene alge, ki proizvajajo za ljudi in živali nevarne strupe.

V Civilni iniciativi Piran so pred novim letom opozorili, da domačini dlje časa opažajo spremembe na površini Velikega jezera v Fiesi v obliki zelenih madežev, pri čemer se velikost madežev spreminja glede na vremenske razmere.

Madeži so se po njihovih navedbah začeli pojavljati hkrati z gradbenimi deli, povezanimi s črpališčem fekalnih voda v neposredni bližini Velikega jezera.

Strokovnjaki so ugotovili da ne gre za onesnaženje z nevarnimi snovmi, pač pa za sicer neželen proces cvetenja modrozelenih alg, ki pa se je v zadnjih dneh že zaključil.