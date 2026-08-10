Letos tudi fotovoltaika, prihodnje leto obnova slačilnic

V Sovodnjah so v režiji tamkajšnje občine v teku dela za povečanje požarne varnosti občinske telovadnice, sočasno poteka tudi nameščanje fotonapetostne elektrarne na strehi športnega objekta, prihodnje leto pa se obeta še prenova slačilnic, za kar bo športno združenje Soča imelo na razpolago deželni prispevek. Ravno pred nekaj dnevi je namreč Dežela Furlanija - Julijska krajina v poletni rebalans proračuna vključila postavko z dodatnimi finančnimi sredstvi za vzdrževanje športnih objektov, ki jo je predlagal predsednik pete svetniške komisije Diego Bernardis. Med društvi, ki bodo deležna prispevka, bo kot rečeno tudi športno združenje Soča, ki bo prejelo 114.000 evrov za izvedbo vrste vzdrževalnih del v sovodenjski telovadnici.

»Z deželnimi sredstvi nameravamo v celoti prenoviti slačilnice,« pravi Marko Černic iz športnega združenja Soča in pojasnjuje, da so se ob predstavitvi prošnje za pridobitev deželnega prispevka uskladili s sovodenjsko občino, ki zelo vestno skrbi za občinsko telovadnico, za kar so jih v športnem združenju hvaležni. Pri Soči so skupaj z občino razmislili, česa bi bila telovadnica še najbolj potrebna po delih, ki jih ravnokar izvajajo. Naposled so se odločili, da bodo zaprosili za prispevek za obnovo slačilnic, ki bodo tako dobile nove električne in vodovodne inštalacije ter nove ploščice. Poleg tega bodo uredili tudi nov dostop skozi glavni vhod telovadnice z dvigalom za invalide. Deželnega odloka sicer še niso prejeli, po vsej verjetnosti bo do tega prišlo v prihodnjih tednih. Dela bodo predvidoma prišla na vrsto prihodnje leto. Černic razlaga, da je bilo športno združenje Soča na vrhu lestvice društev, ki na podlagi lanskega razpisa niso prejela prispevka, po vključitvi še enega milijona evrov v rebalans deželnega proračuna za financiranje vzdrževalnih del v športnih objektih pa bo tudi sovodenjsko društvo deležno finančne pomoči. Černic sicer poudarja, da je pozornost Dežele Furlanije - Julijske krajine za potrebe športnih društev hvalevredna, saj se z izvajanjem vzdrževalnih del zagotavljajo boljši vadbeni pogoji.

Pomoč še nekaterim društvom

Poleg športnega združenja Soča bodo v nekdanji goriški pokrajini deležna finančnih sredstev iz rebalansa deželnega proračuna še nekatera društva. Med njimi so društvo Isonzo iz Špetra ob Soči za dela na nogometnem igrišču Adelchi Furlan (20.195 evrov), društvo Ism iz Gradišča za stadion Gino Colaussi (37.125 evrov) in lokostrelstvo društvo Isonzo iz Gorice za svoje lokostrelsko središče.

Kot smo že poročali, v sovodenjski telovadnici so v teku dela za povečanje požarne varnosti športnega objekta, ki bodo predvidoma trajala do konca septembra. Naložba v prenovo telovadnice je skupno vredna 240.000 evrov, pri čemer je Dežela Furlanija - Julijska krajina zagotovila 192.000 evrov, medtem ko je sovodenjska občina pristavila še 48.000 evrov iz svojega proračuna. Obnovitvena dela izvaja podjetje CETI iz Vidma. Sovodenjska podžupanja Alenka Florenin pojasnjuje, da med poletjem sočasno poteka tudi nameščanje fotovoltaičnih panelov na streho telovadnice in tudi na streho slačilnic nogometnega igrišča. Izvajalec del je podjetje Electrix iz Červinjana.

Tudi hranilniki energije

Na strehi telovadnice nameščajo fotonapetostno elektrarno z močjo 53,12 kWp ter hranilnik električne energije z močjo 50 kW in kapaciteto 102 kWh. Deželni prispevek znaša 250.000 evrov. Na strehi slačilnic pa nameščajo fotonapetostno elektrarno z močjo 39,84 kWp, v tem primeru deželni prispevek znaša 245.000 evrov. Po pogodbi morajo biti dela zaključena do 26. oktobra. Skupna pogodbena vrednost obeh projektov znaša 388.718,10 evra brez davka na dodano vrednost. Za obe fotonapetostni elektrarni so predvideni hranilniki električne energije, ki bodo nameščeni v novem skupnem objektu (transformatorski oziroma tehnični kabini) ob parkirišču pri telovadnici. Izvajanje del nadzira podjetje Tea iz Ville Vicentine.