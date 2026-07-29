Krška nuklearka ob vročini tudi s hladilnimi stolpi

Nuklearna elektrarna Krško (Nek) je tudi ob junijskem vročinskem valu obratovala s polno močjo ob upoštevanju okoljskih omejitev. Čezmerno segrevanje Save, ki jo uporabljajo za odvajanje odvečne toplote, so v nuklearki preprečili z zagonom sistema hladilnih stolpov. Ob morebitnih hujših in daljših vročinskih valovih bi moč reaktorja tudi zmanjšali.

Nek je pri obratovanju namreč omejena tudi z zahtevami glede segrevanja reke Save. Njena voda se uporablja za odvajanje odvečne toplote, ki je ni mogoče pretvoriti v koristno delo in nato v električno energijo. Črpalke vodo potiskajo skozi kondenzator in jo nato segreto vračajo v reko, so v objavi na svojih spletnih straneh pojasnili v elektrarni.

Skladno z okoljskimi omejitvami mora nuklearka zagotavljati, da dnevna povprečna temperatura Save v točki popolnega premešanja, ki je v podslapju Hidroelektrarne Brežice, ne preseže 28 stopinj Celzija in da povprečni dnevni prirast temperature v točki mešanja ne preseže treh stopinj Celzija.

Ob visokih temperaturah in nizkih pretokih se te meje dosežejo hitreje, zato elektrarna postopoma vključuje hladilne stolpe in tako zmanjša toplotno obremenitev reke, kar se kaže kot nekoliko nižja moč na pragu elektrarne. Ta se zmanjša tako zaradi povečane lastne rabe kot nižanja termodinamičnega izkoristka sekundarnega kroga, ki je odvisen od hladilne vode terciarnega kroga.

Kot so poudarili v Neku, omejitev iz okoljevarstvenega soglasja za elektrarno ni bila nikoli presežena. »Nek je to preprečevala z omejevanjem odvzema reke Save, torej z zagonom sistema hladilnih stolpov. Pri podatkih Agencije RS za okolje za merilno mesto Sava Čatež je treba upoštevati, da se za Hidroelektrarno Brežice v Savo izliva reka Krka, katere temperatura je v tem vročinskem valu bistveno presegla 28 stopinj Celzija, podobno kot reka Savinja ob izlivu v Savo,« so zapisali.

Sava se je po njihovih podatkih junija zaradi delovanja nuklearke segrevala povprečno za 2,4 stopinje Celzija in največ za tri stopinje Celzija, kar je tudi zgornja dovoljena meja.

Kot so dodatno pojasnili za STA, so obratovanje na polni moči ohranili tudi po 3. juliju, pri čemer so še naprej uporabljali sistem hladilnih stolpov. Temperatura Save je po njihovih navedbah trenutno nižja kot med vročinskim valom, pretok pa je zaradi pomanjkanja padavin še vedno nizek. »Nek se bo tudi v prihodnje prilagajala razmeram, ki pa jih ni možno natančno napovedati,« so navedli.