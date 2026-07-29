Na avtocesti A4 trčila priklopnik in tovornjak za prevoz avtomobilov

Na avtocesti A4 je danes malo po 7. uri na odseku med San Stinom in Cessaltom proti Benetkam tovornjak s priklopnikom trčil v tovornjak za prevoz avtomobilov. Na kraju so bili reševalci službe za nujno medicinsko pomoč 118, priletel je tudi reševalni helikopter, gasilci, policisti in osebje družbe Autovie Alto Adriatico. Voznika tovornjaka, ki se je huje poškodoval, bil pa je pri zavesti, so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico.

Ko se je pripetila nesreča, je bil promet močno upočasnjen, na kar so opozarjali elektronski panoji.

Promet je po nesreči potekal po prehitevalnem pasu. Za vozila iz smeri Vidma in Trsta proti Benetkam svetujejo izvoz pri Portogruaru proti obvozu na avtocestah A28/A27.