Na avtocestnem priključku kombi v tovornjak in prevrnjena prikolica

Na avtocestnem priključku sta se dopoldne in zgodaj popoldne pripetili dve prometni nesreči, ena v smeri proti Trstu na izvozu za Padriče, druga na odseku med Prosekom in Sesljanom v smeri proti Benetkam.

Ob 11.45 je na izvozu za Padriče kombi trčil v tovornjak, ki je vozil pred njim, pri čemer se je voznik kombija huje poškodoval. Gasilci so ga potegnili iz razbitin. Reševalci službe za nujno medicinsko pomoč so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rdečo triažno kodo. Na kraju so bili poleg reševalcev službe za nujno medicinsko pomoč 118 in gasilcev, policisti in osebje družbe Anas.

Ob 14.45 je na odseku med Prosekom in Sesljanom v smeri Benetk voznik avtomobila izgubil nadzor nad prikolico, ki je z bokom pristala na varnostni ograji. Nihče se ni poškodoval. Na kraju so bili gasilci, ki so odstranili posledice nesreče.

Pri obeh nesrečah je bil promet oviran in so nastajali zastoji.