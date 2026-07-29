Premor med vročinskima valoma je trajal šest dni. Dolgo pričakovani in še kako dobrodošel oddih je bil kratkotrajen. Marsikje v FJK se je včeraj začel nov vročinski val, ki bo, kot kaže, trajal vsaj kakih deset dni.

Povprečna 24-urna temperatura, ki jo je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa včeraj namerila v Trstu, je že presegala 25 stopinj Celzija, in to s 27 stopinjami Celzija kar občutno, pri čemer so izpolnjeni pogoji za nov vročinski val. Zadnjič je 24-urna temperatura presegala 25 stopinj Celzija 21. julija.

Najvišja dnevna temperatura je včeraj v Trstu prvič po 18. juliju tudi presegala 30 stopinj Celzija. Dosegla je 30,5 stopinje Celzija. Ponoči pa se živo srebro ni spustilo pod 24,5 stopinje Celzija.

Nov vročinski val se je že začel tudi na kraški planoti in na Goriškem. V Zgoniku so včeraj zabeležili 24-urno povprečno temperaturo 25,5 stopinje Celzija. Najnižja nočna temperatura je bila 17,9 stopinje Celzija, najvišja dnevna pa 33,1 stopinje Celzija.

Na goriškem letališču pa je včeraj meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa zabeležila 24-urno povprečno temperaturo 27,6 stopinje Celzija, najnižjo nočno temperaturo 18,9 stopinje Celzija, najvišjo dnevno pa 35,4 stopinje Celzija.

Nov vročinski val se je torej v FJK že začel s polno paro.

Od danes do vključno nedelje bo prevladovalo sončno vreme, iz dneva v dan bo še topleje. Toplotna obremenitev se bo povečala.