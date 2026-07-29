Muzej Ugo Carà naj bi ponovno odprli pred Miljskim pustom

V preteklih dneh so se začela dela v muzeju Ugo Carà v Ulici Roma v Miljah, nedaleč od delovišča za obnovo obokov Cerejskega potoka na križišču z Ulico Mazzini in gradbišča ob Domu društev nasproti samega muzeja. Z deli, katerim je Dežela Furlanija - Julijska krajina namenila 250 tisoč evrov, bo občina odpravila arhitektonske ovire, ter obnovila teraso in druge prostore, ki so bili obiskovalcem doslej nedostopni. Zaradi obnove, ki bo po napovedih trajala najmanj 150 dni, je mestni muzej začasno zaprt. Odprtje načrtujejo pred naslednjim februarskim Miljskim pustom.

Že v prvih dneh po postavitvi delovišča je izvajalec del odstranil dotrajano talno oblogo na terasi. Površina že veliko let ni bila dostopna, čeprav spada v muzejsko ponudbo in je na njej razstavljen del stalne zbirke.

»Obnovili bomo tudi fasado stavbe, ki gleda na Ulico Roma,» je napovedal miljski župan Paolo Polidori, »tu so stene že nekaj let nazaj poškodovali grafitarji. Nato so nesposobni izvajalci del, ki jih je naročila občina, napise pokrili z neprimerno barvo in ustvarili madež, ki kazi vhod v stavbo.«

Da je terasa prijeten kraj, primeren za druženje in prirejanje kulturnih srečanj, je povedal podžupan Nicola Delconte, ki je dejal, da je občina že pred leti nameravala obnoviti mestni muzej: »Ko smo se pred časom zavedeli, v kakšnem stanju je terasa, smo takoj sklenili, da bomo poiskali potrebna sredstva za njeno obnovo ter zagnali projekt za ureditev enega od glavnih kulturnih hramov v Miljah.« Stavbo, je dodala odbornica za infrastrukturna dela Elisabetta Steffè, bodo opremili z novim dvigalom, kar bo tudi osebam z gibalnimi težavami omogočilo ogled vseh dvoran.

Miljsko galerijo sodobne umetnosti so prvič odprli leta 2006, potem ko se je domači umetnik Ugo Carà odločil, da bo svoja dela, ki zdaj sestavljajo stalno muzejsko zbirko, podaril miljski občini.