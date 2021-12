»La mula de Parenzo« ni več le naslov znane ljudske pesmi

»La mula de Parenzo« ni več le naslov znane istrske ljudske pesmi, pač pa so po slavnem poreškem dekletu od včeraj (torka, 30. novembra) poimenovali tudi nov sprejemni center, ki so ga odprli v Poreču, na Trgu Libertà. Posvečen je krajevnemu ribištvu in pomorstvu, uredili pa so ga z evropskimi sredstvi. Na ogled so fotografije, predmeti in drugi eksponati, ki so povezani z morjem in zgodovino mesta.

»La mula de Parenzo je za nas veliko več kot le navadna pesem,« je povedal na odprtju župan iz Poreča Loris Peršurić, »saj je postala simbol zgodovine mesta in naše identitete.« Novi center ima velik potencial, za kar je Peršurić posebno ponosen, saj gre le za prvo poglavje zgodbe, ki se bo še izpopolnjevala in obogatila, je menil.

Sprejemni center »La mula de Parenzo« bo odprt ob delavnikih od 8. do 14. ure.