Langer častni meščan Sarajeva

Južnotirolski mirovnik Alexander Langer (1946-1995) bo postal častni meščan Sarajeva. Tako je sklenil mestni svet glavnega mesta Bosne Hercegovine, ki bo posmrtno priznanje razglasil šestega aprila na dan praznika Sarajeva. Portal BalcaniCaucaso poroča, da je priznanje za Langerja predlagal general Jovan Divjak, branitelj Sarajeva, od podpori italijanskega veleposlaništva v BIH.

Langer je med divjanjem vojne v nekdanji Jugoslaviji veliko naredil za oblegano Sarajevo in pomagal beguncem, ki so prihajali v Italijo. Bil je eden ustanoviteljev skrajnolevičarskega gibanja Lotta Continua, nato v Bocnu pokrajinski svetnik zelenih in tudi evropski poslanec te stranke. Bil je pristaš sožitja in pravic jezikovnih manjšin, med drugim tudi slovenske, kjer je imel veliko znancev in prijateljev. Založništvo tržaškega tiska mu je leto po smrti namenilo knjigo Odločitev za sožitje (urednik Ace Mermolja, prevod Jasna Rauber).

Langer je večkrat bil v političnem sporu z Južnotirolsko ljudsko stranko, vseeno pa je prijateljeval z njenim voditeljem Luisom Durnwalderjem. Da je Langer pri svojih na Južnem Tirolskem precej osamljenih bitkah v marsičem imel prav, mu je lani ob 25-letnici smrti priznal predsednik bocenske pokrajinske uprave Arno Kompatscher. »Langer se je vedno dosledno bojeval za boljši in predvsem za pravičnejši svet,« je podčrtal Kompatscher.