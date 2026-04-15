Lažje do informacije, kdo je bil član nacionalsocialistične stranke

Ljudje v Nemčiji lahko po novem izvejo, če so njihovi predniki kdaj bili člani Hitlerjeve nacionalsocialistične stranke (NSDAP). Je bil dedek nacist? Je bila mogoče babica? So bili Hitlerjevi podporniki že od zgodnjega obdobja ali so nacistično člansko izkaznico iz oportunizma pridobili, ko se je vojna že začela? Vprašanja, ki si jih je v življenju že marsikdo postavil, lahko od prvih dni aprila dobijo odgovor.

Arhiv s članskimi izkaznicami hrani nacionalni arhiv ZDA (National Archives and Records Administration), kjer so mikrofilm digitalizirali in objavili na spletu, toda brskanje po njem je bilo tam bolj zapleteno, saj je bilo težko v njem najti posamezna imena, hkrati pa je bila spletna stran zaradi velikega števila obiskov pogosto nedostopna.

Pri nemškem tedniku Die Zeit so arhiv sistematizirali, kar je omogočilo nekoliko lažje iskanje po članskih izkaznicah. V iskalno polje je dovolj vpisati ime in kraj rojstva (brskanje po arhivu je sicer mogoče le naročnikom). Sprva so omogočili neposredno iskanje po približno 4,5 milijona članskih izkaznic, po posodobitvi nabora je zdaj na voljo še dodatnih 8,2 milijona kartic. Objavljeni podatkovni zbirki – centralna in regionalna – vsebujeta imena 90 odstotkov vseh nekdanjih članov.