Nizka volilna udeležba na volitvah Italijanske unije

Včerajšnje volitve v Italijanski uniji (IU), ki združuje Italijane v Sloveniji in Hrvaški, so potekale v znamenju nizke volilne udeležbe. Po še nepopolnih podatkih je na volišča šlo nekaj več kot 15 % volivcev na skupnih 30.202 volilnih upravičencev. Nizka volilna udeležba je vezana tudi na dejstvo, da sta bila le dva kandidata: Paolo Demarin za predsednika krovne manjšinske zveze in Marin Corva za predsednika njenega izvršnega odbora.

Na udeležbo so vplivala še nesoglasja v organizaciji, katere politično težišče se je močno premalo na hrvaško stran, saj sta oba izvoljena voditelja hrvaška državljana. Dosedanji voditelj IU Maurizio Tremul je bil izvoljen v 77-člansko skupščino zveze v domačih Bertokih.