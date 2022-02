V nedeljo zvečer, natančneje ob 22.05, so seizmografi zabeležili potres magnitude 2,2 severo-vzhodno od Vidma, med Moimaccom in Čedadom. Žarišče je bilo na območju občine Moimacco, 10 kilometrov v globini, potres so občutili v Čedadu, nekaterih predelih Vidma, po poročanju slovenske Agencije za okolje pa tudi posamezni prebivalci Goriških Brd.

Italijanski organi pregona so prejeli več telefonskih klicev zaksrbljenih prebivalcev, škode pa ni bilo.