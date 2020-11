Legendarni izumitelj Peter Florjančič se je poslovil v 102. letu starosti

V 102. letu starosti je danes ponoči umrl slovenski izumitelj Peter Florjančič, so za spletni portal Siol potrdili na Občini Bled. Florjančič je patentiral okoli 400 izumov, do faze proizvodnje jih je prišlo 43. Med njimi so okvirčki za diapozitive, razpršilec za parfum, stroj za brizganje plastike in vžigalnik s stranskim vžigom.

Florjančič se je rodil 5. marca 1919 na Bledu, kasneje pa živel in ustvarjal v številnih krajih po Evropi in ZDA. Zadnja leta je bival v radovljiškem domu starostnikov. V mladih letih je bil aktiven športnik, s smučmi je skakal od 6. leta in pri 16 postal tudi član državne reprezentance, bil je tudi glasbenik in filmski igralec (v filmu The Monte Carlo Story je nastopal z Marlene Dietrich in Vittoriem De Sico), predvsem pa je bil inovator svetovnega slovesa.