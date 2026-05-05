Pri Postojni v dveh mesecih kar 47 nesreč

V dvanajstih urah sta se na istem odseku primorske avtoceste v nedeljo zvečer in včeraj zjutraj, v delovni zapori med Postojno in Razdrtim, zgodili dve večji prometni nesreči. V dveh mesecih je bilo skupaj na tem 15-kilometrskem odseku avtoceste že kar 47 nesreč, poroča spletni portal RTV Slovenija.

Ob tem se zastavlja aktualno vprašanje, ali je vsa krivda za nesreče na strani voznikov. So morda krive tudi premalo premišljene postavitve delovnih zapor in signalizacije? Družba za avtoceste (Dars) pravi, da je šlo za dve povsem različni prometni nesreči, ki med seboj nista povezani in tudi nista neposredno povezani s postavitvijo delovne zapore.

Zapore so, kot zagotavljajo na Darsu, postavljene v skladu s predpisi, zaradi prostorskih omejitev pa ni mogoče postaviti dodatnega prometnega pasu. Ključno je tudi, da vozniki prilagodijo vožnjo in dosledno upoštevajo prometno signalizacijo, je poročal novinar TV Slovenija Tim Zidar.

V nedeljskem zastoju so mnogi avtomobilisti izstopili iz vozil, opazili so tudi starše in otroke, ki so se na prizorišču igrali z žogo. Da bi zmanjšali število neodgovornih ravnanj udeležencev v prometu, kot sta izstopanje iz avtomobila in žoganje, bi morali takšne kršilce dejansko kaznovati, je povedal Robert Štaba, ustanovitelj in predsednik Zavoda Varna pot. »Ker pa je ta verjetnost v Sloveniji zelo nizka v primerjavi z Italijo in Francijo, se dogajajo res takšne čudne, grozovite stvari,« je zatrdil.