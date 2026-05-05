Za deželni popust na goriva 30.000 prijav

Rastoče cene na bencinskih servisih, ki se zaradi zaprtja Hormuške ožine poznajo tako v Italiji kot v Sloveniji, spodbujajo zanimanje prebivalcev Furlanije - Julijske krajine za popust na goriva, ki ga zagotavljajo z javnimi finančnimi sredstvi. V samo treh mesecih - od začetka februarja do konca aprila - je za dostop do deželnega popusta zaprosilo več kot 30.000 ljudi, kar je več od povprečja iz zadnjih let, ko so na leto izdajali približno 25.000 kartic, je včeraj sporočil Fabio Scoccimarro, ki je v deželni vladi pristojen za varovanje okolja.

Upravljanje sistema deželnega popusta na goriva je od 1. februarja letos prešel na Deželo FJK. Pred tem so kartice, s pomočjo katerih so prebivalci FJK upravičeni do popusta, izdajale trgovinske zbornice in je bilo zanje treba odšteti 20 evrov. Aktivacija storitve je zdaj brezplačna in digitalizirana: kartice bodo delovale še do 31. decembra letos, kasneje pa bo aktivna le QR-koda, ki jo na bencinskem servisu odčitajo in tako potrdijo upravičenost do koriščenja dopusta, višina katerega je odvisna od bližine meje s Slovenijo. Aktivacija QR-kode je mogoča na portalu qrcarburanti.regione.fvg.it, postopek pa urejajo tudi na deželnih uradih za stike z javnostmi (URP).