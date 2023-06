Leonardo da Vinci v Vipavi načrtoval obrambo Furlanske nižine pred Turki

Občina Vipava se je pridružila mednarodnemu združenju Poti Leonarda da Vincija, v katerem sodelujejo z življenjem in delom renesančnega genija povezana mesta. Ob tem želi domačinom predstaviti vlogo, ki jo je Leonardo imel na Vipavskem pred 500 leti. Kupila je knjigo Neskončni Leonardo, o kateri bo nocoj spregovoril župan Anton Lavrenčič.

Knjiga Neskončni Leonardo je slovenski prevod knjige svetovno priznanega poznavalca življenja in dela Leonarda da Vincija (1452 - 1519) Alessandra Vezzosija. Izšla je pri založbi Mladinska knjiga leta 2011 v nakladi le 500 izvodov. Po avtorjevih besedah je delo neke vrste enciklopedija o življenju in delu renesančnega genija.

Leta 2019 je minilo 500 let od smrti italijanskega umetnika. V slovenski prostor je vstopil preko humanističnih in renesančnih idej, manj pa je znano, da je obiskal tudi Vipavsko dolino in proučeval njene značilnosti. Obisk je bil povezan s pripravo načrta za tehnične ovire, ki bi omejile turške vpade v prostor Furlanske nižine.

»Reka Vipava je bila za da Vincija zanimiva tako iz obrambnih namenov, kot tudi možnosti za ureditev namakanja in plovnosti po njej,» je povedal Lavrenčič.

Občina Vipava se je z namenom utrditi povezavo z umetnikom pridružila Mednarodnemu združenju Poti Leonarda da Vincija (Le Vie di Leonardo da Vinci). Poleg Slovenije so v projektu združena mesta v Italiji, Franciji in Turčiji, pridružujejo pa se mu še nekatera iz ostalih evropskih držav.

Pot se začenja v Leonardovem rojstnem mestu Vinci, ki leži v bližini Firenc. V projektu želijo skozi poti Leonardovega bivanja in dela zajeti glavna obdobja njegova življenja in osvetliti njegovo osebnost. Bil je humanist, čigar ideje lahko oblikujejo novega evropskega človeka.

Vipavski župan je za STA povedal, da novembra pripravljajo v Vipavi mednarodno konferenco, na kateri naj bi bil prisoten tudi umetnostni kritik Alessandro Vezzosi, sodelovala bo tudi Univerza v Novi Gorici.