Dodaten korak naprej na poti podeljevanja pristojnosti pokrajinam

Dodaten korak naprej na poti podeljevanja pristojnosti obnovljenim pokrajinam: tako je, kot so sporočili iz tiskovnega urada deželne vlade Furlanije - Julijske krajine, deželni odbornik za lokalno samoupravo in manjšinske jezike Pierpaolo Roberti označil včerajšnji, že četrti sestanek delovne skupine, ki je odobrila dokument o prenosu pristojnosti na področju ravnanja z javnimi vodnimi viri z dežele na pokrajine. Naj spomnimo, da bodo le-te uradno zaživele s 1. januarjem 2027 in je predvideno, da bodo voljene. Kot je pred časom odbornik Roberti izjavil za deželni televizijski dnevnik RAI, na vidiku ni priprave novega volilnega zakona, ampak bodo uporabili volilni zakon iz leta 1999.

Na včerajšnji seji so bili ob Robertiju prisotni še odbornik za javno dobro in digitalizacijo Sebastiano Callari, pristojni deželni uradniki ter predstavniki enot za deželno decentralizacijo (Edr) in zveze občin Anci. Kot že rečeno, so navzoči odobrili dokument, ki bodočim pokrajinam podeljuje pristojnosti glede ravnanja z javnimi vodnimi viri, kar se je doseglo s koordinacijo med deželnimi uradi in enotami Edr s ciljem določiti pristojnosti, način delovanja in potrebna določila za spremljanje tega procesa.

Drugače je delovna skupina že pred tednom dni odobrila dokumenta o prenosu pristojnosti tudi na področjih kmetijstva in lova, že konec avgusta pa dokument o prenosu dela pristojnosti na področju urbanizma in urejanja prostora.