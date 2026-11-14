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Športna sobota

Športna sobota: Kras Repen gosti Muggio, Jadran v Lombardijo

Nocoj na domačem igrišču odbojkarska C-ligaša, Soča v moški konkurenci in Zalet v ženski

Spletno uredništvo |
FJK |
14. nov. 2026 | 11:14
    Športna sobota: Kras Repen gosti Muggio, Jadran v Lombardijo
    Jadranovi košarkarji so v letošnji sezoni še nepremagani (TEDESCHI/FOTODAMJ@N)
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NOGOMET

ELITNA LIGA

14.30 v Repnu: Kras Repen – Muggia

2. AMATERSKA LIGA

15.00 v Križu: Vesna – Pro Romans

KOŠARKA

MEDDEŽELNA B-LIGA

18.00 v Ospitalettu (Brescia): Ospitaletto – Jadran Motomarine

C-LIGA

20.00 v Sacileju: Humus Sacile – Bor Radenska

DEŽELNA DIVIZIJA 2

18.00 v Nabrežini: Sokol Bunker – Bisiaca

ODBOJKA

ŽENSKA C-LIGA

18.30 pri Briščikih: Zalet ZKB – Tarcento

MOŠKA C-LIGA

20.00 v Sovodnjah: Soča ZKB Lokanda Devetak – Volleybas

ŽENSKA D-LIGA

19.00 v Chionsu: Chions –Soča Lokanda Devetak ZKB

MOŠKA D-LIGA

20.30 v Seveglianu: Sporting Club – SloVolley Studio Vegliach

NAMIZNI TENIS

MOŠKA A2-LIGA

16.00 v Verzuolu: Verzuolo – Kras Bellariva ZKB

MOŠKA B2-LIGA

17.00 v Colognoli ai Colli (Verona): Colognola ai Colli – Kras ZKB

MOŠKA C2-LIGA

16.00 v Zgoniku: Kras – San Giovanni

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