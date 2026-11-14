Športna sobota: Kras Repen gosti Muggio, Jadran v Lombardijo

NOGOMET
ELITNA LIGA
14.30 v Repnu: Kras Repen – Muggia
2. AMATERSKA LIGA
15.00 v Križu: Vesna – Pro Romans
KOŠARKA
MEDDEŽELNA B-LIGA
18.00 v Ospitalettu (Brescia): Ospitaletto – Jadran Motomarine
C-LIGA
20.00 v Sacileju: Humus Sacile – Bor Radenska
DEŽELNA DIVIZIJA 2
18.00 v Nabrežini: Sokol Bunker – Bisiaca
ODBOJKA
ŽENSKA C-LIGA
18.30 pri Briščikih: Zalet ZKB – Tarcento
MOŠKA C-LIGA
20.00 v Sovodnjah: Soča ZKB Lokanda Devetak – Volleybas
ŽENSKA D-LIGA
19.00 v Chionsu: Chions –Soča Lokanda Devetak ZKB
MOŠKA D-LIGA
20.30 v Seveglianu: Sporting Club – SloVolley Studio Vegliach
NAMIZNI TENIS
MOŠKA A2-LIGA
16.00 v Verzuolu: Verzuolo – Kras Bellariva ZKB
MOŠKA B2-LIGA
17.00 v Colognoli ai Colli (Verona): Colognola ai Colli – Kras ZKB
MOŠKA C2-LIGA
16.00 v Zgoniku: Kras – San Giovanni