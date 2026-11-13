Korak nazaj glede zmanjševanja kadrov v šolstvu ni izključen

Potem, ko je italijanski finančni minister Giancarlo Giorgetti v zvezi s predlogom proračuna za leto 2027 na zaslišanjih v pristojnih odborih prisluhnil strokovnim službam, je danes napočil trenutek za soočenje s socialnimi partnerji.

Dopoldne se je vlada v Palači Chigi srečala s predstavniki delodajalskih organizacij, zatem so pred vlado stopili predstavniki raznih stanovskih organizacij – od kmetijskih, obrtniških, trgovskih pa vse do prevozniških –, socialnopartnersko obarvan dan pa je zaokrožilo srečanje s predstavniki sindikatov.

Vodja sindikata UIL Pierpaolo Bombardieri je ob odhodu iz vladne palačo, dejal, da je vlada privolila v spremembo napovedanega pomenljivega zmanjšanja zaposlenih v šolstvu – govor je bil o kar 7000 zaposlenih med učitelji in nepedagoškim kadrom –, kar je ocenil kot dobro novico. Resnici na ljubo je ta pripravljenost prišla na dan že med sredinim vrhom vladne koalicije, razpravljali so dveh možnostih. Na mizi sta bila drastično manjši obseg znižanja šolskega kadra ali pa preložitev ukrepa na leto 2029.

Maurizio Landini, vodja sindikata CGIL, se srečanja z vlado ni udeležil, saj je bilo to sprva načrtovano v dopoldanskih urah, potem pa preloženo na kasnejši čas, ko je že imel druge dorečene obveznosti. »Sicer pa bi tako ali tako šlo le za vljudnostno srečanje, saj je vlada svoje načrte že predstavila v parlamentu in še marsikje. Če bi jo res zanimal dialog, bi nas k soočenju povabila prej, ne pa zdaj, ko je proračun že napisan,« je bil oster. Zaradi negativno ocenjenih proračunskih načrtov vlade Giorgie Meloni so za 20. december napovedali splošno stavko.

Pri UIL so se odločili za drugačno obliko protesta: na pomanjkljivosti in predloge, kako izboljšati proračunski zakon za leto 2027, bodo 18. decembra opozorili z mobilizacijami na deželni ravni, tudi v FJK. Po srečanju z vlado je Daniela Fumarola, ki je na čelu sindikata CISL, dejala, da vlada preverja možnosti za izboljšanje proračunskega predloga in da bodo, če bo kak manevrski prostor, sredstva usmerjena v zdravstvo.