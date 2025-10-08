Linhartovo dvorano Cankarjevega doma ponovno odprli za javnost

Tehnično okvaro v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma (CD), ki je v ponedeljek zgodaj zjutraj na odru povzročila sprožitev sistema za gašenje, so odpravili, dvorana pa je zopet pripravljena za uporabo, so sporočili iz Cankarjevega doma. Prvi dogodek bo na sporedu v četrtek. Višina škode sicer še ni ocenjena.

»Linhartova dvorana je po treh dneh ponovno odprta, za kar gre zahvala predvsem požrtvovalnemu delu zaposlenih in sodelavcev Cankarjevega doma. Jutri bo tako v dvorani dobrodelni koncert Viljem Julijan 2025 za otroke z redkimi boleznimi, dogodki pa si bodo nemoteno in neokrnjeno sledili v skladu z našim rednim programom,« so v sporočilu za javnost povzeli besede generalnega direktorja CD Jureta Novaka.

Koncert Izštekani: Rudi Bučar, ki je bil načrtovan za ponedeljek, bodo izvedli v drugem terminu, prav tako dve ponovitvi gledališke predstave Jana Krmelja Država. Nove termine bodo v CD še sporočili, so še zapisali.