"Ljubljana je predraga"

Eddie Wilson je izvršni direktor (CEO) družbe Ryanair Dac od septembra 2019, ko je na tem položaju nasledil Michaela O’Learyja, ustanovitelja irskega nizkocenovnega letalskega prevoznika, ki od takrat vodi celotno skupino Ryanair, pod okrilje katere spadajo tudi drugi prevozniki, kot so Malta Air, Buzz in Lauda Europe.

Ko ste novembra 2022 v Trstu naznanili vzpostavitev nizkocenovne povezave z Dublinom, ste omenili, da se veselite povezave, ker boste lahko tako prihajali v naše kraje, kjer vas je posebno navdušilo belo vino. Pa ste res izkoristili to priložnost?

Haha, res je, prevzelo me je tukajšnje belo vino, pa tudi tista oranžna so me očarala, tako da je to zagotovo dober izgovor za vračanje v Trst.

Sicer pa ne le vino: za Dublinčane je Trst denimo nedvomno zanimiv, ker je tu James Joyce preživel svoja zadnja leta, potem je tu še Barcolana ... skratka izgovorov za obisk res ne manjka.

Se pri Ryanairu ozirate tudi proti vzhodni Evropi in balkanski regiji?

Seveda, tudi to smo upoštevali ob odločitvi za bazo v Trstu. Vemo, da obstaja povpraševanje po krepitvi povezav s srednjo in vzhodno Evropo, o tem sem veliko slišal tudi danes in mislim, da se bomo na te namige v prihodnjih letih odzvali.

Sedaj, ko Trst postaja ena izmed naših baz, bo zagotovo lažje vzpostaviti povezave z drugimi bazami, ki jih že imamo v vzhodni in srednji Evropi.

Ko namreč prideš sem, res opaziš, da se Trst nahaja na stičišču vzhodne, srednje in zahodne Evrope, zato verjamem, da bomo tukaj povezave okrepili.

Kaj pa Slovenija? Vas ne zanima?

Slovenija je zelo zanimiva, a kaj, ko je "razprodala" svoje letališče Nemcem. In Nemci obvladajo eno samo stvar: dvigovanje cen. Ko pa dvigneš cene, investicij ni. Slovenija in Grčija sta edini dve državi, ki sta prodali svojo letališko infrastrukturo tujcem, kar je po moji oceni kratkovidna poteza. Ker tujih investitorjev ne zanima razvoj regije, zanima jih le dobiček. Zato žal Ryanair ne investira v Ljubljano, ker je enostavno predrago. Trst pa si je z znižanjem stroškov (izničenje dodatne občinske letališke pristojbine, op. nov) zagotovil investicijo Ryanaira. Sicer pa sem prepričan, da bodo ljudje iz Slovenije s pridom izkoristili povezave, ki jih ponujamo v Trstu.